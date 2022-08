'Solide eerste halfjaar TKH voorzien' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TKH heeft een solide eerste halfjaar achter de rug. Dit verwacht analist Tijs Hollestelle van ING in aanloop naar de cijfers van het bedrijf op dinsdag. Hollestelle verwacht omzet- en margegroei, vooral aangejaagd door de sterke prestaties van bandenbouwsystemen in het eerste kwartaal, die onderdeel zijn van de Smart Manufacturing-divisie. De divisie profiteert van een gemakkelijke vergelijkingsbasis, vooral in het eerste kwartaal van dit jaar, zo merkte Hollestelle op. ING verwacht dat TKH met een concrete outlook komt voor heel dit jaar en mikt zelf op een aangepaste nettowinst voor amortisatie en speciale posten van 137 miljoen tot 145 miljoen euro. De nettowinst kan dit jaar volgens ING uitkomen op 145,9 miljoen euro, waar de consensus mikt op 142 miljoen euro. TKH liet tot dusver alleen weten te mikken op een autonome groei van de omzet en resultaten, bij alle segmenten. De focus zal bij publicatie van de halfjaarresultaten vooral liggen op de potentiële negatieve effecten van de hoge inflatie en de verstoringen in de aanvoerketen en de manier waarop TKH hiermee omgaat. Ook is de bank benieuwd naar de impact van een toekomstige economische groeivertraging op de resultaten van TKH, vooral nadat de capaciteit voor veel divisies is opgeschroefd. ING heeft een koopadvies op TKH met een koersdoel van 70,00 euro. Het aandeel TKH steeg maandagochtend met 0,5 procent tot 40,80 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.