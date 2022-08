China verlaagt onverwacht rente Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese centrale bank heeft maandag zijn interbancaire rente, de zogenoemde Loan Prime Rate of LPR, verlaagd, om de Chinese economie te ondersteunen. Onder meer de LPR werd voor een deel van de banken met 10 basispunten verlaagd naar 2,75 procent. China kampt met de economische gevolgen van lockdowns, stijgende grondstoffenprijzen en een vastgoedcrisis. Ook een aanstaande herverkiezing van leider Xi Jinping kan volgens marktvolgers bij de besluitvorming een rol gespeeld hebben. Vanochtend bleek uit cijfers dat de Chinese industriële productie- en de detailhandelsverkopen in juli nog wel groei laten zien, maar dat is onvoldoende om onder meer de werkloosheid te beteugelen. Niet eerder waren er zoveel Chinese jongeren werkloos. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.