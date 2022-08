Update: Hellofresh presteert conform verwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: HelloFresh

(ABM FN-Dow Jones) HelloFresh heeft in het afgelopen kwartaal voldaan aan de outlook die door de maaltijdbezorger in juli nog opwaarts werd bijgesteld. Dit kwam maandag naar voren uit het kwartaalrapport van HelloFresh. Het bedrijf genereerde in het tweede kwartaal van 2022 een omzet van 1,96 miljard euro, een stijging op jaarbasis van ruim 26 procent, en een aangepaste EBITDA van 145,9 miljoen euro. Een jaar eerder boekte het bedrijf nog een aangepast resultaat van 157,8 miljoen euro. Het aantal actieve klanten steeg op jaarbasis van 7,68 miljoen naar 8,0 miljoen. HelloFresh profiteerde onder meer van een stijging van de gemiddelde orderwaarde op jaarbasis van 11 procent, op basis van gelijkblijvende wisselkoersen. De maaltijdbezorger spreekt van een sterke eerste helft van 2022, waarmee het de negatieve “e-commerce trends” in de verslagperiode goed weet te weerstaan. Vanwege de steeds hogere inflatie en een afnemend consumentenvertrouwen besloot HelloFresh vorige maand nog de outlook voor dit jaar te verlagen. De omzet zal niet met 20 tot 26 procent groeien, zoals het bedrijf eerder verwachtte, maar met 18 tot 23 procent, gerekend tegen constante wisselkoersen. De aangepaste EBITDA zal ook niet uitkomen tussen 500 en 580 miljoen euro, maar tussen 460 en 530 miljoen euro, waarschuwde de specialist in maaltijdboxen.

Update: om informatie toe te voegen Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.