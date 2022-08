Europese beurzen openen licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een licht hogere opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingswinst van 48 punten voor de Duitse DAX, een plus van 26 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 35 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn vrijdag hoger gesloten.

Europese aandelenmarkten boekten vrijdag bescheiden winsten, terwijl beleggers data verwerkten die duiden op een afkoeling van de Amerikaanse inflatie. De daling van de Amerikaanse producentenprijzenindex donderdag was het laatste signaal van afnemende inflatie.

Beleggers hopen dat de afkoeling van de inflatie tot minder agressieve renteverhogingen van de Fed zal leiden.

"Deze week stond in het teken van inflatiedata en eerlijk gezegd zou het tot aan het Jackson Hole-symposium de dominante kracht op de markten kunnen zijn", zei marktanalist Craig Erlam van Oanda. "Het feit dat de Amerikaanse inflatie niet alleen afnam, maar in een sneller tempo dan verwacht, was een dubbele overwinning", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de industrie in de eurozone in juni 0,7 procent meer heeft geproduceerd dan een jaar eerder. De Franse inflatie bleek op maandbasis minder hard te zijn gestegen.

Verder kromp de Britse economie in het tweede kwartaal licht, maar dit had volgens econoom Samuel Tombs van Pantheon Macroeconomics vooral te maken met een extra vakantiedag en is niet direct een teken dat de Britse economie al in een recessie verkeert.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van GlaxoSMithKline, Sanofi en Haleon stonden de afgelopen dagen stevig onder druk vanwege de zorgen over een hoge schadeclaim voor Zantac, een middel tegen maagzuur, dat mogelijk kanker zou veroorzaken. Het middel werd in 2019 van de Amerikaanse markt gehaald na onderzoek door de FDA. GSK bracht vrijdag een verklaring uit waarin het ontkent dat het middel kanker veroorzaakt. De aandelen van de betrokken farmaceuten zitten vrijdag in de lift.

Deutsche Telekom is nog altijd van plan om zijn belang in T-Mobile US uit te breiden en heeft daarbij bijna een meerderheid van de aandelen in handen. Het aandeel daalde ongeveer 1,3 procent.

In Frankfurt steeg Bayer circa 4,5 procent, E.ON won circa 2,5 procent en Deutsche Boerse noteerde ongeveer 3,0 procent lager.

In Parijs won BNP Paribas 1,8 procent, Société Générale won circa 1,5 procent, terwijl Alstom 3,8 procent daalde.

Euro STOXX 50 3.776,81 (+0,5%)

STOXX Europe 600 440,87 (+0,2%)

DAX 13.795,85 (+0,7%)

CAC 40 6.553,86 (+0,1%)

FTSE 100 7.500,89 (+0,5%)

SMI 11.128,24 (-0,2%)

AEX 725,76 (0,0%)

BEL 20 3.844,21 (+0,1%)

FTSE MIB 22.970,73 (+0,5%)

IBEX 35 8.400,40 (+0,2%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag lager.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger gesloten.

De Amerikaanse aandelenmarkten stegen vrijdag, omdat er steeds meer tekenen verschijnen waaruit blijkt dat de inflatie in de VS afkoelt. "De gegevens blijven zich opstapelen dat de inflatie een hoek om is gedraaid", zei marktanalist Jamie Cox van Harris Financial Group. "De Fed kan zijn monetaire noodrembeleid loslaten en dat is maar goed ook. Een zachte landingsbaan is in zicht", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag in de VS bekend dat de Amerikaanse importprijzen in juli op maandbasis zijn gedaald met 1,4 procent, terwijl de exportprijzen daalden met 3,3 procent. Op jaarbasis lagen de importprijzen in juli 8,8 procent hoger en de exportprijzen 13,1 procent.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in augustus verder verbeterd. De index voor het consumentenvertrouwen verbeterde tot 55,1. Dat was 51,5 eind juli.

De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 2,4 procent, ofwel 2,25 dollar, lager op 92,09 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Maandag staan in de VS op macro-economisch vlak een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnt de Empire State index, gevolgd door vertrouwensdata van huizenbouwers.

Bedrijfsnieuws

Fabrikant van elektrische voertuigen Rivian heeft in het tweede kwartaal een verlies geboekt van 1,7 miljard dollar, bijna drie keer zoveel als in dezelfde periode een jaar eerder. Het aandeel daalde 0,2 procent.

PetroChina, China Life Insurance, Sinopec en Aluminium Corp hebben afzonderlijk hun voornemen aangekondigd om de New York Stock Exchange te verlaten. De laatste handelsdagen staat vooralsnog gepland voor eind augustus en begin september. Begin deze maand werd duidelijk dat ook e-commercereus Alibaba zijn Amerikaanse notering kwijt kan raken, als het bedrijf voor de lente van 2024 geen inzicht geeft in de cijfers. Alibaba is van plan om een primaire notering in Hongkong aan te vragen. Het aandeel van Alibaba noteerde 0,3 procent lager.

Johnson & Johnson stopt in 2023 met de wereldwijde verkoop van talkhoudend babypoeder. Het poeder is omstreden omdat het mogelijk kankerverwekkend zou zijn. De afgelopen jaren betaalde J&J al miljarden dollars aan schadevergoedingen. Het aandeel verloor 1,1 procent.

S&P 500 index 4.280,15 (+1,7%)

Dow Jones index 33.761,05 (+1,3%)

Nasdaq Composite 13.047,19 (+2,1%)



AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag verdeeld.

Nikkei 225 28.891,28(+1,2%)

Shanghai Composite 3.274,87 (-0,1%)

Hang Seng 20.121,86 (-0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0251. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,0264 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0252 op de borden.

USD/JPY Yen 133,20

EUR/USD Euro 1,0251

EUR/JPY Yen 136,54

MACRO-AGENDA:

00:00 Ondernemersvertrouwen - Derde kwartaal (NL)

00:50 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg (Jap)

04:00 Industriële productie - Juli (Chi)

04:00 Detailhandelsverkopen - Juli (Chi)

14:30 Empire State index - Augustus (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - Augustus (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten