Russische economie krimpt in tweede kwartaal

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De economie in Rusland is in het tweede kwartaal met 4 procent gekrompen. Dit bleek dit weekend uit voorlopige data van het nationale statistiekbureau Rosstat. In het eerste kwartaal groeide de Russische economie nog met 3,5 procent. Het statistiekbureau merkte op dat de voorlopige schattingen voor het tweede kwartaal "gebaseerd zijn op de operationele statistische rapportage van grote en middelgrote ondernemingen in de niet-financiële sector van de economie". Volgens marktkenners houdt de Russische economie, die geraakt wordt door westerse sancties als gevolg van de invasie van Oekraïne, beter stand dan verwacht. "De krimp had veel groter kunnen zijn, maar de centrale bank nam onmiddellijk maatregelen om te voorkomen dat een financiële crisis zou uitbreken", schreven economen van Capital Economics. "Het lijkt er ook op dat de veerkracht van de Russische energiesector de impact van westerse sancties heeft verzacht." Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.