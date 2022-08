Recordwinst Aramco Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Saudi Aramco heeft in het tweede kwartaal een recordwinst behaald, te danken aan de hogere olieprijzen. Dit meldde het Saoedische staatsoliebedrijf zondag in zijn resultaten.



In de verslagperiode steeg de nettowinst met liefst 90 procent naar 48,4 miljard dollar. Het is de hoogste winst voor Aramco sinds het in 2019 naar de beurs ging.



De vrije kasstroom kwam in het tweede kwartaal uit op 34,6 miljard dollar en daarmee 53 procent hoger.



Aramco meldde verder dat het een dividend blijft uitkeren van in totaal 18,75 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

