Olieprijs lager gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag lager gesloten, hoewel de vrees voor een scherpe wereldwijde economische vertraging is afgenomen. Op weekbasis steeg de prijs voor een vat ruwe olie echter met 3,5 procent. Het energiecomplex bevindt zich in een volatiele modus nadat WTI vorige week met meer dan 9 procent daalde en Brent 8,7 procent inleverde, trok de ruwe olieprijs zich op aan het sterke Amerikaans banenrapport van vorige week vrijdag en positieve inflatiecijfers deze week, waaruit bleek dat de prijsdruk afneemt. Dat stimuleerde de hoop dat de Federal Reserve de rente niet zo agressief zal verhogen als werd gevreesd, waardoor er mogelijk ruimte is voor beleidsmakers om de nog steeds hoge inflatie in toom te houden zonder de economie in een recessie te storten. "De prijsrally van de afgelopen week past in het plaatje van een corrigerend herstel", zei marktanalist Alex Kuptsikevich van FxPro. "Als 'stieren' de komende dagen geen nieuwe fundamentele reden vinden om te kopen op het huidige niveau rond 94 dollar per vat voor WTI, herstelt de 'bear market' zich", voegde hij toe. De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 2,4 procent, ofwel 2,25 dollar, lager op 92,09 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

