Video: beurzen zitten in bear market rally

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO gaat uit van een bear market rally en blijft terughoudend op aandelen met een defensieve insteek op sectoren en regio's. Dit zei beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO voor de camera van ABM Financial News. "Inflatiezorgen en recessie-angst blijft het sentiment van beleggers domineren. Toch heeft de beurs na een dieptepunt in juni een forse rally laten zien. Is dit van tijdelijke aard, of kunnen we meer verwachten?", vraagt Wessels zich af. ABN AMRO rekent op een recessie in de eurozone tot en met het eerste kwartaal. "Tevens verwachten wij dat de inflatie dit kwartaal zal pieken en daarna geleidelijk zal dalen", aldus Wessels. "We baseren dit op ons recessiescenario voor de eurozone, een mogelijke recessie in de VS volgend jaar en onze verwachting dat winstgroeiverwachtingen minimaal naar 0 procent moeten", zei Wessels. Klik hier voor:beurzen zitten in bear market rally Bron: ABM Financial News

