Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 440,87 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,7 procent op 13.795,85 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,1 procent op 6.553,86 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,5 procent hoger op 7.500,89 punten.

Europese aandelenmarkten boekten vrijdag bescheiden winsten, terwijl beleggers data verwerkten die duiden op een afkoeling van de Amerikaanse inflatie. De daling van de Amerikaanse producentenprijzenindex donderdag was het laatste signaal van afnemende inflatie.

Beleggers hopen dat de afkoeling van de inflatie tot minder agressieve renteverhogingen van de Fed zal leiden.

"Deze week stond in het teken van inflatiedata en eerlijk gezegd zou het tot aan het Jackson Hole-symposium de dominante kracht op de markten kunnen zijn", zei marktanalist Craig Erlam van Oanda. "Het feit dat de Amerikaanse inflatie niet alleen afnam, maar in een sneller tempo dan verwacht, was een dubbele overwinning", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de industrie in de eurozone in juni 0,7 procent meer heeft geproduceerd dan een jaar eerder. De Franse inflatie bleek op maandbasis minder hard te zijn gestegen.

Verder kromp de Britse economie in het tweede kwartaal licht, maar dit had volgens econoom Samuel Tombs van Pantheon Macroeconomics vooral te maken met een extra vakantiedag en is niet direct een teken dat de Britse economie al in een recessie verkeert.

De euro/dollar noteerde op 1,0251. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0314 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0317 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 1,6 procent lager.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van GlaxoSMithKline, Sanofi en Haleon stonden de afgelopen dagen stevig onder druk vanwege de zorgen over een hoge schadeclaim voor Zantac, een middel tegen maagzuur, dat mogelijk kanker zou veroorzaken. Het middel werd in 2019 van de Amerikaanse markt gehaald na onderzoek door de FDA. GSK bracht vrijdag een verklaring uit waarin het ontkent dat het middel kanker veroorzaakt. De aandelen van de betrokken farmaceuten zitten vrijdag in de lift.

Deutsche Telekom is nog altijd van plan om zijn belang in T-Mobile US uit te breiden en heeft daarbij bijna een meerderheid van de aandelen in handen. Het aandeel daalde ongeveer 1,3 procent.

In Frankfurt steeg Bayer circa 4,5 procent, E.ON won circa 2,5 procent en Deutsche Boerse noteerde ongeveer 3,0 procent lager.

In Parijs won BNP Paribas 1,8 procent, Société Générale won circa 1,5 procent, terwijl Alstom 3,8 procent daalde.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,9 procent hoger op 4.242,53 punten. De Dow Jones index steeg 0,6 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,2 procent in het groen.