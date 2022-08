AEX terughoudend richting weekend

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag terughoudend het weekend ingegaan. Bij een slot van 725,76 punten, sloot de AEX nagenoeg vlak. Op weekbasis steeg de hoofdgraadmeter bescheiden.

BNY Mellon Investment Management waarschuwde dat de recente rally op de beurzen waarschijnlijk niet houdbaar is. "Als we kijken naar de ontwikkelingen sinds het dieptepunt halverwege juni, dan is er eigenlijk niet zoveel veranderd in de vooruitzichten", aldus economen van BNY. "Historisch gezien voert de Fed meer renteverhogingen door dan waar de markt op rekent. Het is duidelijk dat de huidige cyclus van verhogingen nog niet voorbij is", aldus BNY.

Amerikaanse data wezen deze week op een afkoelende inflatie in de VS, iets dat de markt doet geloven dat de Federal Reserve de rente de komende maanden mogelijk minder agressief gaat verhogen. Een week geleden dachten beleggers nog het tegenovergestelde, toen het Amerikaanse banenrapport veel sterker bleek dan verwacht. De kans op een renteverhoging van 75 basispunten werd toen nog ingeschat op ruim 60 procent. Nu is het juist meer dan 60 procent van de markt die denkt dat de Fed de rente in september met 50 basispunten zal verhogen.

Fed-bestuurders zelf waarschuwden deze week dat de inflatie nog altijd veel te hoog is. Vrijdag bleek de inflatieverwachting op lange termijn zoals gemeten door de Universiteit van Michigan te zijn gestegen van 2,9 naar 3,0 procent in augustus.

Het consumentenvertrouwen zelf verbeterde wel sterk, met name door de economische verwachtingen die verbeteren. Over de huidige omstandigheden waren de ondervraagden negatiever.

Op macro-economisch vlak was er verder aandacht voor de Amerikaanse importprijzen, die in juli daalden omdat de importprijzen voor brandstof afnamen. In Frankrijk koelde de inflatie wat af, terwijl de Britse economie in het tweede kwartaal kromp. Marktkenners wezen erop dat het cijfer vertekend is en dat de economie in het VK waarschijnlijk niet in een recessie zit.

De euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0251. WTI werd 2 procent goedkoper op 92 dollar per vat.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen daalde Ahold Delhaize bijna 3 procent, maar het aandeel noteerde vrijdag ex-dividend. Just Eat Takeaway leverde circa 2 procent in.

Aegon won bijna een procent, na een koerssprong op donderdag in reactie op cijfers. Berenberg verhoogde vanochtend het koersdoel voor de verzekeraar van 6,00 naar 6,20 euro bij handhaving van het koopadvies. Unibail-Rodamco-Westfield ging vrijdag aan kop in de AEX met een plus van bijna 2 procent.

In de AMX verloor PostNL ruim een procent. Het aandeel leverde deze week circa 8 procent aan waarde in na cijfers aan het begin van de week. Toen verlaagde het postbedrijf ook de outlook voor dit jaar. Alfen sloot vrijdag de rij met een verlies van 1,5 procent en Fagron ging aan kop met een plus van bijna 4 procent.

In de AScX won Fastned meer dan 3 procent. Het aandeel zit in de lift sinds donderdag, toen het bedrijf met cijfers over het tweede kwartaal kwam. ING verlaagde desondanks het koersdoel voor het aandeel van 42,00 naar 40,00. De bank acht Fastned nog steeds niet koopwaardig.

"Fastned is zeer afhankelijk van het verwerven van nieuwe locaties en marktaandeel. We moeten tot minstens 2025 en daarna wachten tot we aantrekkelijke cijfers gaan zien", zo verwachten de analisten van ING, die het Houden advies handhaafde.

Bouwer BAM won vrijdag 6 procent in de AScX. Ebusco leverde ruim 3 procent in.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot 1,5 procent hoger.