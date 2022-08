Futures voorspellen hogere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een groene opening tegemoet, nadat donderdag nog een pas op de plaats werd gemaakt na de inflatie-rally van een dag eerder. De futures op de S&P 500 noteren rond lunchtijd een half procent hoger.



De Amerikaanse inflatiecijfers die deze week verschenen bepalen momenteel het beurssentiment.



"De data blijven zich opstapelen" dat de inflatie lijkt af te koelen, volgens vermogensbeheerder Jamie Cox van Harris Financial Group. "De Federal Reserve hoeft niet langer een [agressief] monetair beleid toe te passen om de inflatie sterk af te remmen, en dat is maar goed ook. Een zachte [economische] landing is in zicht."



De vraag is of de Fed dat zelf ook zo ziet. Mary Daly, president van de Fed van San Francisco, zei tegen Bloomberg dat de strijd van de centrale bank tegen de stijgende inflatie nog niet voorbij was. Er is sprake van een verbetering, maar nog geen overwinning, aldus Daly.



Charles Evans, voorzitter van de Chicago Fed, verklaarde eerder deze week al dat hij verwacht dat de centrale bank "de rest van dit jaar en volgend jaar de rente zal verhogen om ervoor te zorgen dat de inflatie terugkeert naar de doelstelling van 2 procent."



Daly lijkt voorlopig uit te gaan van een renteverhoging met 50 basispunten in september, maar houdt de optie van een agressievere verhoging open. De markt schat de kans op een verhoging met 50 punten nu in op zo'n 62 procent, volgens de FedWatch Tool van CME Group.



BNY Mellon Investment Management waarschuwt ondertussen dat de recente rally op de beurzen waarschijnlijk niet houdbaar is. "Als we kijken naar de ontwikkelingen sinds het dieptepunt halverwege juni, dan is er eigenlijk niet zoveel veranderd in de vooruitzichten", aldus economen van BNY. "Historisch gezien voert de Fed meer renteverhogingen door dan waar de markt op rekent. Het is duidelijk dat de huidige cyclus van verhogingen nog niet voorbij is", aldus BNY.



Op macro-economisch vlak is er vanmiddag aandacht voor de importprijzen en het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan.



Het muntpaar euro/dollar koerst vanmiddag rond een niveau van 1,0300. De olieprijzen dalen licht.



Bedrijfsnieuws



Fabrikant van elektrische voertuigen Rivian heeft in het tweede kwartaal een verlies geboekt van 1,7 miljard dollar, bijna drie keer zoveel als in dezelfde periode een jaar eerder. Het aandeel lijkt vrijdag een procent hoger te openen.



PetroChina, China Life Insurance, Sinopec en Aluminium Corp hebben afzonderlijk hun voornemen aangekondigd om de New York Stock Exchange te verlaten. De laatste handelsdagen staat vooralsnog gepland voor eind augustus en begin september. Begin deze maand werd duidelijk dat ook e-commercereus Alibaba zijn Amerikaanse notering kwijt kan raken, als het bedrijf voor de lente van 2024 geen inzicht geeft in de cijfers. Alibaba is van plan om een primaire notering in Hongkong aan te vragen. Het aandeel van Alibaba daalt voorbeurs 3 procent.



Slotstanden



De Amerikaanse beurzen zijn donderdag verdeeld geëindigd. De S&P 500 daalde 0,1 procent op 4.207,27 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 33.336,67 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent lager op 12.779,91 punten.

Bron: ABM Financial News