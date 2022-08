Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteren vrijdag hoger. De Stoxx Europe 600 index wint 0,3 procent op 441,58 punten, de Duitse DAX stijgt 0,7 procent tot 13.786,86 punten, de Franse CAC 40 noteert 0,5 procent in de plus op 6.576,37 punten en de Britse FTSE 100 gaat 0,6 procent hoger bij een stand van 7.513,79 punten.



Investment manager Simon Wiersma van ING wees op de positieve beursstemming afgelopen week, onder meer nadat zowel de consumentenprijsinflatie als de producentenprijzen in de VS minder hard stegen dan verwacht.



BNY Mellon Investment Management waarschuwt wel dat de recente rally op de beurzen waarschijnlijk niet houdbaar is.



Op macro-economisch vlak bleek de Franse inflatie op maandbasis minder hard te zijn gestegen.

Verder kromp de Britse economie in het tweede kwartaal licht, maar dit had volgens econoom Samuel Tombs van Pantheon Macroeconomics vooral te maken met een extra vakantiedag en is niet direct een teken dat de Britse economie al in een recessie verkeert. "Het wachten is vooral op de cijfers over augustus, omdat deze een duidelijker beeld zullen schetsen van het onderliggende momentum van de Britse economie", aldus Tombs.



Het muntpaar euro/dollar koerst rond lunchtijd rond een niveau van 1,0300. De olieprijzen dalen licht.



Bedrijfsnieuws



Aandelen van GlaxoSMithKline, Sanofi en Haleon stonden de afgelopen dagen stevig onder druk vanwege de zorgen over een hoge schadeclaim voor Zantac, een middel tegen maagzuur, dat mogelijk kanker zou veroorzaken. Het middel werd in 2019 van de Amerikaanse markt gehaald na onderzoek door de FDA. GSK bracht vrijdag een verklaring uit waarin het ontkent dat het middel kanker veroorzaakt. De aandelen van de betrokken farmaceuten zitten vrijdag in de lift.



Deutsche Telekom is nog altijd van plan om zijn belang in T-Mobile US uit te breiden en heeft daarbij bijna een meerderheid van de aandelen in handen. Het aandeel daalt een half procent in Frankfurt.



In de DAX levert Deutsche Boerse 3 procent in. Bayer gaat aan kop met een plus van 4,5 procent.



In Parijs doen financials goede zaken. BNP Paribas en Société Générale winnen tot 1,5 procent en vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield ruim 2 procent. Veolia Environnement is koploper met een plus van 3 procent.



In Amsterdam staan halfgeleiders onder druk. ASMI en Besi verliezen zo'n 1,5 procent. Maaltijdbezorger Just Eat Takeway daalt bijna 2 procent. Aegon zit opnieuw in de lift, nadat het eerder deze week met positieve kwartaalcijfers kwam.



Futures Wall Street



De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een groene opening tegemoet, nadat donderdag nog een pas op de plaats werd gemaakt na de inflatie-rally van een dag eerder. De futures op de S&P 500 noteren een half procent hoger.



De Amerikaanse beurzen zijn donderdag verdeeld geëindigd. De S&P 500 daalde 0,1 procent op 4.207,27 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 33.336,67 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent lager op 12.779,91 punten.