Chinese bedrijven kondigen delisting NYSE aan

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) PetroChina, China Life Insurance, Sinopec en Aluminium Corp hebben afzonderlijk hun voornemen aangekondigd om de New York Stock Exchange te verlaten. De laatste handelsdagen staat vooralsnog gepland voor eind augustus en begin september. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission meldde in december vorig jaar al dat 273 aandelen het risico liepen te worden geschrapt als ze niet voldeden aan de regels, waaronder het toestaan van audit-inspecties. Begin deze maand werd duidelijk dat ook e-commercereus Alibaba zijn Amerikaanse notering kwijt kan raken, als het bedrijf voor de lente van 2024 geen inzicht geeft in de cijfers. Alibaba is van plan om een primaire notering in Hongkong aan te vragen. Bron: ABM Financial News

