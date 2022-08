Aegon in trek, chippers op verlies in licht lagere AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakte vrijdagochtend een pas op de plaats. Rond de klok van 11:00 uur daalde de AEX 0,2 procent op 724,21 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING wees op de positieve beursstemming afgelopen week, onder meer nadat zowel de consumentenprijsinflatie als de producentenprijsinflatie in de VS minder hard stegen dan verwacht.

ING verwacht dat de loondruk voor bedrijven zal afnemen, waardoor de winstmarges beter op peil kunnen blijven of zelfs kunnen verbeteren. "Dit is een positieve ontwikkeling voor de winstgroeiverwachtingen van Amerikaanse bedrijven. Tel hierbij op dat de Amerikaanse centrale bank minder druk voelt om de rente te verhogen en je hebt een goede verklaring voor het positieve sentiment van beleggers", aldus Wiersma.

BNY Mellon Investment Management waarschuwde wel dat de recente rally op de beurzen waarschijnlijk niet houdbaar is. "Als we kijken naar de ontwikkelingen sinds het dieptepunt halverwege juni, dan is er eigenlijk niet zoveel verandert in de vooruitzichten", aldus economen van BNY. "Historische gezien voert de Fed meer renteverhogingen door dan waar de markt op rekent. Het is duidelijk dat de huidige cyclus van verhogingen nog niet voorbij is", aldus BNY.

Op macro-economisch vlak bleek de Franse inflatie op maandbasis minder hard te zijn gestegen. Verder liep de Britse economie in het tweede kwartaal licht terug, maar dit had volgens econoom Samuel Tombs van Pantheon Macroeconomics vooral te maken met een extra vakantiedag en is niet direct een teken dat de Britse economie al in een recessie verkeert. "Het wachten is vooral op de cijfers over augustus, omdat deze een duidelijker beeld zullen schetsen van het onderliggende momentum van de Britse economie", aldus Tombs.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0300. De olieprijzen daalden licht.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen daalden de ‘chippers’ Besi en ASMI tot 1,5 procent. Ahold Delhaize verloor bijna 2 procent, maar het aandeel noteert ex-dividend.

Aegon won juist 2,5 procent, na een koerssprong donderdag na cijfers. Berenberg verhoogde vanochtend het koersdoel voor de verzekeraar van 6,00 naar 6,20 euro bij handhaving van het koopadvies.

In de AMX verloor PostNL opnieuw 2,0 procent. Het aandeel leverde deze week al circa 9 procent aan waarde in na cijfers aan het begin van de week. Toen verlaagde het postbedrijf ook de outlook voor dit jaar. ASR en Basic-Fit stegen met 1,5 procent en Fagron zelfs 3 procent.

In de AScX won Fastned ruim 3 procent. Het aandeel zit in de lift sinds donderdag, toen het bedrijf met cijfers over het tweede kwartaal kwam. ING verlaagde desondanks het koersdoel voor het aandeel van 42,00 naar 40,00. De bank acht Fastned nog steeds niet koopwaardig. "Fastned is zeer afhankelijk van het verwerven van nieuwe locaties en marktaandeel. We moeten tot minstens 2025 en daarna wachten tot we aantrekkelijke cijfers gaan zien", zo verwachten de analisten van ING, die het Houden advies handhaafde.

Bouwer BAM won 4 procent. Ebusco leverde 2,5 procent in.