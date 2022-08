Beursblik: ING verlaagt koersdoel Fastned Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft vrijdag het koersdoel voor Fastned verlaagd van 42,00 naar 40,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Analisten van de bank zien de sneller dan voorziene adoptie van elektrische auto's als erg positief voor Fastned. Hierdoor worden de bestaande stations van Fastned vaker gebruikt en dat komt de waarde van het bedrijf ten goede. Negatief is wel dat Fastned zeer afhankelijk is van het verwerven van nieuwe locaties en marktaandeel. "We moeten tot minstens 2025 en daarna wachten tot we aantrekkelijke cijfers gaan zien", zo verwachten de analisten van ING. Het koersdoel werd onder meer verlaagd op de verwachting dat de investeringen omhoog gaan. Het aandeel Fastned steeg vrijdagochtend met 3,3 procent tot 37,04 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.