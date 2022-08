Opbrengsten Volksbank in de lift Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Volksbank heeft in de eerste helft van 2022 de opbrengsten zien stijgen. Dit bleek vrijdag uit de halfjaarcijfers van de bank met onder meer de merken SBS, ASN en Regiobank. De opbrengsten stegen op jaarbasis met 11 procent naar 463 miljoen euro. Vooral het hypotheekbedrijf wist flink te groeien. Ook namen de inkomsten uit provisies en beheervergoedingen met 20 procent toe. De winst kwam daarnaast uit op 95 miljoen euro, een miljoen meer dan in de eerste helft van 2021. De Volksbank wist de kosten flink te drukken en de efficiency-ratio daalde in de verslagperiode van 77,2 procent naar 69,8 procent. In 2025 moet dit percentage gedaald zijn naar de range van 57 tot 59 procent. De Tier 1-kernkapitaalratio bedroeg 20,8 procent tegen 22,7 procent eind 2021, mede door een toename van risicogewogen activa. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.