Vlakke start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een neutrale opening tegemoet.

Donderdag koerste de AEX nog met 0,2 procent hoger naar 725,79 punten.

Na de meevallende Amerikaanse inflatiecijfers van woensdag, bleek donderdag dat de producentenprijzen in de VS op maandbasis daalden. Volgens analist Naeem Aslam van AvaTrade was dit opnieuw een zetje in de rug van beleggers.

"De inflatie in de VS lijkt over zijn hoogtepunt heen. En dat is goed nieuws. Dit betekent namelijk dat de Amerikaanse centrale bank, de Fed, de beleidsrente mogelijk minder ver zal hoeven verhogen dan nu nog wordt gevreesd", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Op Wall Street sloot de hoofdindex S&P 500 donderdagavond bijna vlak, terwijl techbeurs Nasdaq ruim een half procent prijsgaf, na een koerssprong van bijna 3 procent woensdag na de goed ontvangen inflatiecijfers over juli.

Fed-functionarissen benadrukken ondertussen wel dat de inflatie "onaanvaardbaar hoog" blijft. Charles Evans, voorzitter van de Chicago Fed, zei dat hij verwacht dat de centrale bank "de rest van dit jaar en volgend jaar de rente zal verhogen om ervoor te zorgen dat de inflatie terugkeert naar de doelstelling van 2 procent."

Daar waar de inflatie in de VS lijkt af te koelen, lijkt eenzelfde scenario in Europa moeilijker voor te stellen, omdat het continent gevoelig is voor stijgende energieprijzen, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Ondertussen zitten de olieprijzen weer in de lift met een stijging donderdag van de Amerikaanse olie-future met 2,6 procent naar 94,34 dollar per vat. Brent noteert tegen de 100 dollar.

"De prijzen van ruwe olie zijn weer aan het stijgen, omdat de stijgende Europese gasprijzen ertoe leiden dat consumptiepatronen worden verlegd naar wat momenteel een goedkoper alternatief is. Het IEA zei donderdag dat het verwacht dat de vraag naar ruwe olie robuust zal blijven, zelfs als de wereldeconomie vertraagt", aldus marktanalist Michael Hewon van CMC Markets.

"Een dreigende gascrisis in Europa jaagt nu al een substantiële vervangingsvraag van gas naar olie aan", zei het IEA donderdag.

Elektriciteitscentrales zoeken naar alternatieve brandstoffen om aan de stijgende vraag naar elektriciteit toe kunnen voldoen, aldus het agentschap.

En die extra vraag naar olie valt in een toch al krappe markt, aldus het IEA. Het agentschap rekent voor dit jaar op een extra vraag van 380.000 vaten per dag. Daarmee komt de groei op 2,1 miljoen vaten per dag.

Ondertussen is de Amerikaanse olie-future nog ver verwijderd van de piek in juni boven de 120 dollar.

In de Aziatische handel vanochtend noteert de future een half procent lager. De Aziatische aandelenmarkten komen vanochtend per saldo niet echt van hun plaats, met uitzondering van de Japanse beurs, die donderdag nog gesloten was in verband met een feestdag en dus nu pas kan reageren op de Amerikaanse inflatiecijfers, met een stijging van meer dan 2 procent.

Beleggers hebben vandaag onder andere oog voor de Franse inflatie in juli en het voorlopige Amerikaanse consumentenvertrouwen in augustus.

Bedrijfsnieuws

Berenberg verhoogde het koersdoel voor Aegon van 6,00 naar 6,20 euro bij handhaving van het koopadvies. De koersdoelverhoging volgt op de cijfers van donderdag, waarin Aegon de outlook voor 2022 verhoogde op het gebied van de operationele kasstroom en de vrije kasstroom.

NN Group gaat zijn outlook voor de vrije kasstroom en het dividend verhogen tijdens de beleggersdag op 17 november. Analist Michael Huttner van de Duitse zakenbank Berenberg sprak deze verwachting donderdag uit.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde donderdag 0,1 procent op 4.207,27 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 33.336,67 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent lager op 12.779,91 punten.