Berenberg verhoogt koersdoel Aegon

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor Aegon verhoogd van 6,00 naar 6,20 euro bij handhaving van het koopadvies. De koersdoelverhoging volgt op de cijfers van donderdag, waarin Aegon de outlook voor 2022 verhoogde op het gebied van de operationele kasstroom en de vrije kasstroom. "Bovendien gaf het bestuur een duidelijke uitleg over de visie waarom de risico's relatief bescheiden blijven voor Aegon's Amerikaanse portefeuille", aldus analist Michael Huttner. Verder liet Aegon weten dat overtollig kapitaal gebruikt zal worden voor inkoopprogramma's en dat een stijging van het interim-dividend van 0,08 naar 0,11 euro per aandeel betekent dat de dividendgroei tot 0,25 euro per aandeel in 2023 versnelt, aldus Berenberg. "Dit geeft het aandeel meer opwaartse potentie, waardoor het koersdoel omhoog kan", aldus de analist, die de ramingen voor de Amerikaanse levensportefeuille verhoogde. Het aandeel Aegon sloot donderdag 8,9 procent hoger na cijfers op 4,85 euro. Bron: ABM Financial News

