EU bereid tot concessies nucleaire deal Iran

(ABM FN-Dow Jones) Diplomaten van de Europese Unie die een impasse proberen te doorbreken in de besprekingen over een atoomakkoord met Iran, hebben een belangrijke nieuwe concessie aan Teheran voorgesteld waarmee snel een einde moet komen aan een VN-onderzoek naar de atoomactiviteiten van de Islamitische Republiek in het verleden. Dat blijkt uit een concepttekst van het voorstel van de EU, dat werd ingezien door de Wall Street Journal.



Het onderzoek van het Internationaal Atoomenergie Agentschap naar niet-aangegeven nucleair materiaal dat in 2019 in Iran werd gevonden, was tot nog toe een belangrijk knelpunt in de gesprekken over een nucleaire deal, die nu al 16 maanden lopen.



Dat materiaal, beweren Israël en westerse functionarissen, is het bewijs dat Iran ooit een clandestien atoomwapenprogramma had, iets wat Teheran lang heeft ontkend, door te zeggen dat het alleen geïnteresseerd is in een civiel nucleair programma.



Volgens de concepttekst moet Iran ermee instemmen om de zorgen van de IAEA weg te nemen voordat een nieuwe atoomdeal van kracht wordt. Als Teheran meewerkt, zullen de VS en andere partijen er bij het IAEA-bestuur op aandringen het onderzoek af te sluiten, staat in de tekst.



Het EU-team, dat de gesprekken voorzit en verantwoordelijk is voor het opstellen van de overeenkomst, heeft gezegd dat dit de definitieve tekst is die het zal aanbieden om de nucleaire deal nieuw leven in te blazen, aldus de Wall Street Journal. Volgens twee bronnen moet er uiterlijk 15 augustus een antwoord komen van alle partijen.

Bron: ABM Financial News