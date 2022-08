Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gestegen. Bij een settlement van 94,34 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,6 procent duurder. "De prijzen van ruwe olie zijn weer aan het stijgen, omdat de stijgende Europese gasprijzen ertoe leiden dat consumptiepatronen worden verlegd naar wat momenteel een goedkoper alternatief is. Het IEA zei vanmorgen dat het verwacht dat de vraag naar ruwe olie robuust zal blijven, zelfs als de wereldeconomie vertraagt", aldus marktanalist Michael Hewon van CMC Markets. "Een dreigende gascrisis in Europa jaagt nu al een substantiële vervangingsvraag van gas naar olie aan", zei het IEA donderdag. Elektriciteitscentrales zoeken naar alternatieve brandstoffen om aan de stijgende vraag naar elektriciteit toe kunnen voldoen, aldus het agentschap. En die extra vraag naar olie valt in een toch al krappe markt, aldus het IEA. Het agentschap rekent voor dit jaar op een extra vraag van 380.000 vaten per dag. Daarmee komt de groei op 2,1 miljoen vaten per dag. Ondertussen heeft de OPEC de ramingen voor de vraag naar olie in 2022 juist neerwaarts bijgesteld. Het oliekartel voorziet nu een groei van de vraag met 3,1 miljoen vaten per dag, waarmee de totale vraag uitkomst op 100 miljoen vaten per dag. In het maandrapport van juni werd nog uitgegaan van een groei met 3,4 miljoen vaten per dag in 2022. Bron: ABM Financial News

