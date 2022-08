OPEC stelt ramingen olievraag neerwaarts bij

(ABM FN-Dow Jones) OPEC heeft de ramingen voor de vraag naar olie in 2022 neerwaarts bijgesteld. Dit meldde het oliekartel donderdag in een maandrapport.

OPEC voorziet nu een groei van de vraag met 3,1 miljoen vaten per dag, waarmee de totale vraag uitkomst op 100 miljoen vaten per dag. In het maandrapport van juni werd nog uitgegaan van een groei met 3,4 miljoen vaten per dag in 2022.

De ramingen voor 2023 werden gehandhaafd. OPEC verwacht een groei van de vraag naar olie in 2023 van 2,7 miljoen vaten per dag tot een totale vraag van 102,7 miljoen vaten per dag.

De ramingen voor de vraag naar ruwe OPEC-olie in 2022 werden eveneens neerwaarts bijgesteld met 0,3 miljoen vaten per dag. De vraag wordt nu geraamd op 28,8 miljoen vaten per dag, wat 0,9 miljoen vaten per dag meer is dan in 2021. Voor 2023 wordt een vraag voorzien van 29,8 miljoen vaten per dag, een stijging met 0,9 miljoen vaten per dag in vergelijking met dit jaar.

De vraag maar olie zal in 2023 naar verwachting worden ondersteund door nog altijd solide economische prestaties in belangrijke [olie]consumerende landen, een verbetering van de geopolitieke ontwikkelingen en een verder herstel van de coronacrisis in alle regio's.

De groeiramingen voor de olieproductie van landen die geen OPEC-lid zijn werden gehandhaafd. Het kartel voorziet in 2022 een groei met 2,1 miljoen vaten per dag.

In 2023 wordt een groei van de olieproductie van niet-OPEC-producenten verwacht van 1,7 miljoen vaten per dag tot gemiddeld 67,5 miljoen vaten per dag, waarbij de VS naar verwachting goed zal zijn voor een stijging van de productie met 1,1 miljoen vaten per dag.