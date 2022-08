GSK en Sanofi onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De aandelen GSK, Sanofi en Haleon staan donderdag onder flinke druk. Beleggers vrezen voor een hoge schadeclaim voor Zantac, een middel tegen maagzuur, maar dat mogelijk kanker zou veroorzaken. Het middel werd in 2019 van de Amerikaanse markt gehaald na onderzoek door de FDA. De eerste rechtszaak begint op 22 augustus in Illinois. Deutsche Bank meent dat er wel eens een claim van enkele miljarden dollars kan volgen. Sinds dinsdag hebben de drie genoemde bedrijven al meer dan 30 miljard dollar aan beurswaarde zien verdampen. Sanofi daalt donderdag in Parijs 8,7 procent en GSK levert in Londen 8,4 procent in. Haleon wordt 6,3 procent goedkoper. Bron: ABM Financial News

