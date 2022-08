Amerikaanse futures wijzen op hogere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,2 procent in het groen. Daarmee geven de Amerikaanse aandelenmarkten de stijgende trend van woensdag een vervolg, nadat Amerikaanse inflatiedata voor juli een daling lieten zien, vooral dankzij lagere energieprijzen en de verwachting dat dit zal resulteren in minder agressieve renteverhogingen door de Federal Reserve. "Een aantal componenten die door de markt werden aangemerkt als potentieel problematisch in relatie tot de hoge inflatie, laten tekenen van afzwakking zien", zeiden analisten van Key Private Bank. De Fed kan nu overwegen om in september de rente niet met 75 maar met 50 basispunten te verhogen. Fed-functionarissen merkten echter op dat de inflatie "onaanvaardbaar hoog" blijft. Charles Evans, voorzitter van de Chicago Fed, zei dat hij verwacht dat de centrale bank "de rest van dit jaar en volgend jaar de rente zal verhogen om ervoor te zorgen dat de inflatie terugkeert naar de doelstelling van 2 procent."



Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS twee publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen zowel de producentenprijzen als de wekelijkse steunaanvragen. De euro/dollar noteerde op 1,0335. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0312 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0297 op de borden. Olie werd donderdag 1,1 procent hoger. De vraag naar olie wordt aangejaagd door de hittegolven in Europa en het gebrek aan betaalbaar gas, zo stelde het Internationaal Energieagentschap donderdag in haar maandrapport. Elektriciteitscentrales en de zware industrie zoeken naar alternatieve brandstoffen om aan de stijgende vraag naar elektriciteit toe kunnen voldoen, aldus het agentschap. Bedrijfsnieuws Disney noteerde voorbeurs 8,2 procent hoger, nadat kwartaalcijfers van de entertainmentreus de verwachtingen overtroffen, dankzij recordresultaten bij de themaparken en meer nieuwe abonnees dan verwacht bij de streamingdienst Disney+. Disney kon het afgelopen kwartaal 14,4 miljoen nieuwe abonnees bijschrijven. Aptoheekketen Walgreens noteerde voorbeurs 2,4 procent hoger. Een Amerikaanse federale rechter vindt dat de keten in San Francisco heeft bijgedragen aan de 'opiaten-crisis'. Veel Amerikanen gebruikten zware pijnstillers en raakten verslaafd. Sonos, de producent van slimme luidsprekers, verliest zijn CFO, terwijl het bedrijf gebukt gaat onder verschillende economische uitdagingen. CFO Brittany Bagley zal per 1 september aftreden. Het aandeel daalde voorbeurs 19,9 procent. Bumble daalde voorbeurs 7,4 procent. De datingsite boekte het afgelopen kwartaal een hogere omzet, omdat gebruikers meer spendeerden. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 2,1 procent hoger op 4.210,24 punten. De Dow Jones index eindigde 1,6 procent in het groen op 33.309,51 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 2,9 procent tot 12.854,80 punten. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News