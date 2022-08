Shell zet belang in Noordzee-project in de etalage - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell is gestart met de verkoop van het belang van 30 procent in het Cambo-olieveld in de Noordzee. Dit meldde persbureau Reuters op basis van bronnen uit de sector donderdag. De energiereus heeft zakenbank Jefferies ingehuurd om het verkoopproces te begeleiden. Wat het belang moet gaan opbrengen, werd niet vermeld. De ontwikkeling van het olieveld in de Noordzee kon op veel kritiek rekenen, ondanks dat de Britse regering welwillender staat tegenover de ontwikkeling van olie- en gasbronnen in de Noordzee na de Russische invasie van Oekraïne. De toekomst van het veld werd vorig jaar al in twijfel getrokken toen Shell de ontwikkelingsplannen voor het veld schrapte. Zowel Shell als Jefferies reageerde niet op verzoeken van Reuters voor commentaar. Bron: ABM Financial News

