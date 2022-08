Beursblik: kapitaalaanwas NN Group beduidend hoger dan voorzien Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) NN Group heeft erg solide cijfers overlegd. Dit schreef ING donderdag naar aanleiding van de cijferrapportage van de Nederlandse verzekeraar voorbeurs. Analist Jason Kalamboussis benadrukte dat de kapitaalaanwas met 899 miljoen euro maar liefst 17 procent hoger uitviel dan de analistenconsensus. “Veel sterker dan verwacht”, aldus de analist, die onder meer wees op aantrekkende inkomsten uit Japan. De solvabiliteit viel met 196 procent lager uit dan de verwachting van analisten, die rekenden op 201 procent. Dit was volgens Kalamboussis vooral het gevolg van de dalende aandelenmarkten in de eerste helft van 2022. Oplopende rentes en een stijgende rentespread bij hypotheken zal daarentegen op termijn weer een positieve impact hebben. De kaspositie noteert ten slotte ruim boven de bovenkant van de doelstelling van de verzekeraar, aldus ING. ING heeft een koopaanbeveling op NN Group met een koersdoel van 52,50 euro. Op een licht hoger Damrak noteert NN Group tegen de klok van 12 uur ruim 2 procent lager op 46,15 euro. Sectorgenoot Aegon wint na cijfers 9 procent. Bron: ABM Financial News

