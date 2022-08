Europese beurzen blijven dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren donderdag rond het middaguur nauwelijks anders dan de slotkoersen van woensdag.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg minder dan 0,1 procent tot 440,22 punten, de Duitse DAX presenteerde een fractioneel verlies op 13.693,03 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van nog geen 0,1 procent op 6.524,88 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,1 procent lager op 7.498,03 punten.

Daarmee lijken beleggers even op adem te komen van de "stevige rally" op woensdag na de laatste inflatiecijfers uit de Verenigde Staten, aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Vooral Wall Street sloot gisteren fors hoger, op het hoogste niveau in drie maanden tijd, zo merkte Blekemolen op.

Afnemende inflatie en minder renteverhogingen door de Fed betekenen dat de rentes minder ver zullen oplopen dan eerder verwacht, aldus investment manager Simon Wiersma van ING. De kans dat de Fed de beleidsrente in september met 75 basispunten gaat verhogen is volgens hem kleiner geworden. ING merkte evenwel op dat er nog veel macro-economische cijfers volgen in aanloop naar het besluit volgende maand. "Er is dus nog weinig zekerheid of de Fed inderdaad de geldkraan op korte termijn iets minder snel zal dichtdraaien", aldus Wiersma.

Als gevolg denkt Wiersma niet dat de koerswinsten van woensdag het begin zijn van een nieuwe stierenmarkt. "Maar er zit wel behoorlijk wat pessimisme in de markt, waardoor er maar een beetje goed nieuws, of minder slecht nieuws, nodig is om beurzen hoger te zetten", aldus Wiersma.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0332. De olieprijzen stegen met een procent. Vanmiddag brengt oliekartel OPEC het laatste maandrapport naar buiten. Ook zijn er cijfers over de wekelijkse steunaanvragen en de producentenprijzen in de VS.

De vraag naar olie wordt aangejaagd door de hittegolven in Europa en het gebrek aan betaalbaar gas, zo stelde het Internationaal Energieagentschap donderdag in haar maandrapport. Elektriciteitscentrales en de zware industrie zoeken naar alternatieve brandstoffen om aan de stijgende vraag naar elektriciteit toe kunnen voldoen, aldus het agentschap.

Bedrijfsnieuws

Aegon won in Amsterdam maar liefst 8,6 procent na cijfers. Vooral de vrije kasstroom en operationele winst vielen fors hoger uit dan verwacht, zo stelde ING. Aegon verhoogde de outlook voor 2022. Sectorgenoot NN Group verloor daarentegen juist 2,0 procent na cijfers. De verzekeraar genereerde meer kapitaal dan voorzien, terwijl de solvabiliteit onder druk stond.

Thyssenkrupp heeft de winstverwachtingen voor 2022 verlaagd, vanwege de impact van de hogere rentes. Het aandeel steeg in Frankfurt desondanks met ruim een procent.

Siemens werd 1,7 procent goedkoper. De kwartaalcijfers van Siemens werden door Berenberg evenwel onderliggend goed genoemd.

In Parijs daalde Sanofi met 5,6 procent, terwijl TotalEnergies 2,1 procent won. In Londen stegen BP en Shell 0,9 en 1,3 procent.

Het Franse Worldline steeg met 1,7 procent. De Amsterdamse sectorgenoot Adyen werd slechts fractioneel duurder.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een groene opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren 0,3 procent in de plus.

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 2,1 procent tot 4.210,21 punten, de Dow Jones index won 1,6 procent op 33.309,84 punten en de Nasdaq sloot 2,9 procent hoger op 12.854,80 punten.