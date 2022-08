Beursblik: ING verlaagt koersdoel CTP Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel verlaagd voor CTP van 21,00 euro naar 18,50 euro, maar handhaafde het koopadvies, in reactie op de halfjaarcijfers die de logistieke vastgoedinvesteerder woensdag publiceerde. Analist Francesca Ferragina sprak van iets beter dan verwachte cijfers, "wat wijst op een goed operationeel momentum", zei Ferragina. De huurinkomsten stegen met 44 procent, de EPRA-winst steeg 37 procent, terwijl de portefeuille werd gewaardeerd op 10,4 miljard euro dankzij een stevige herwaardering van 500 miljoen euro. De loan-to-value kwam uit op 43,9 procent met "extreem lage financieringskosten" van 1,15 procent, wat volgens de analist een solide basis geeft voor de toekomstige kasstroom. "De Oost-Europese markt is sterk met significant stijgende huren", zei de analist, eraan toevoegend dat sprake is van een beperkt nieuw aanbod en lage leegstand. "Dit mag gezien worden als een kans om de huren strategisch te verhogen“, aldus Ferragina. Het aandeel CTP noteerde donderdag 2,7 procent hoger op 12,84 euro. Bron: ABM Financial News

