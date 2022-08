Aegon hoger na cijfers in vlakke AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef donderdag dicht bij huis. Rond de klok van elf uur daalde de AEX fractioneel tot 723,95 punten. Daarmee lijken beleggers even op adem te komen van de "stevige rally" op woensdag na de laatste inflatiecijfers uit de Verenigde Staten, aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Vooral Wall Street sloot gisteren fors hoger, op het hoogste niveau in drie maanden tijd, zo merkte Blekemolen op. In juli kwam de Amerikaanse inflatie op jaarbasis namelijk uit op 8,5 procent, terwijl analisten vooraf op 8,7 procent hadden gerekend, zo bleek woensdag. Een maand eerder in juni lag de inflatie nog op 9,1 procent. "De afname van de inflatie is hoopvol en zal mogelijk de Fed doen besluiten de rente eind september met slechts 50 basispunten te verhogen in plaats van met 75 basispunten", zo denkt de expert van Lynx. "Tegelijkertijd is de inflatie nog altijd schrikbarend hoog." De inflatie blijft nog ver verwijderd van de doelstelling, benadrukte ING, die juist wel rekent op een verhoging van 75 basispunten in september. ING waarschuwt er voor dat er nog een hele serie cijfers in aantocht is, waaronder een banenrapport en een nieuw inflatiecijfer, alvorens de Fed weer een nieuw rentebesluit neemt. "De Fed wil meer bewijs zien dat de inflatie daadwerkelijk afkoelt en wil zelfs dat de inflatie terugvalt tot de helft van het huidige niveau", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.



Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0330. De olieprijzen stegen licht. Vanmiddag brengt oliekartel OPEC het laatste maandrapport naar buiten. Ook zijn er cijfers over de wekelijkse steunaanvragen en de producentenprijzen in de VS. De vraag naar olie wordt aangejaagd door de hittegolven in Europa en het gebrek aan betaalbaar gas, zo stelde het Internationaal Energieagentschap donderdag in haar maandrapport. Elektriciteitscentrales en de zware industrie zoeken naar alternatieve brandstoffen om aan de stijgende vraag naar elektriciteit toe kunnen voldoen, aldus het agentschap. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen koerste verzekeraar Aegon maar liefst 8,8 procent hoger na cijfers. Vooral de vrije kasstroom en operationele winst vielen fors hoger uit dan verwacht, zo stelde ING. Aegon verhoogde de outlook voor 2022. Sectorgenoot NN Group verloor daarentegen juist 1,3 procent na cijfers. De verzekeraar genereerde meer kapitaal dan voorzien, terwijl de solvabiliteit onder druk stond. Het aandeel Shell steeg, ondanks een ex-dividendnotering. De energiereus heeft de plannen voor de overname van vier zonneparken in het Verenigd Koninkrijk bevestigd. In de AMX wonnen OCI, CTP en AMG tot twee procent. PostNL verloor 2,2 procent en was daarmee de grootste daler. KBC Securities haalde het postbedrijf van de kooplijst. Ook het koersdoel ging drastisch omlaag. In de AScX won Fastned 8,3 procent na cijfers. ForFarmers leverde 6,6 procent in na cijfers, ondanks dat de resultaten meevielen volgens Degroof Petercam. Ebusco kwam ook met een update, en dat leverde een koersverlies van 5,7 procent op. Bron: ABM Financial News

