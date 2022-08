Minder winst voor Rabobank

(ABM FN-Dow Jones) Rabobank heeft in de eerste helft van 2022 de inkomsten en de winst zien dalen en zegt meer tijd nodig te hebben om aan de regelgeving rondom Know Your Customer te voldoen.

Rabobank zag de winst op jaarbasis dalen van 2,2 miljard naar minder dan 1,6 miljard euro.

"De goede prestaties van het bankbedrijf over 2021 werden voortgezet in 2022 en droegen bij aan de solide financiële resultaten. De invloed van de oorlog in Oekraïne is zichtbaar in de kredietvoorzieningen, voornamelijk vanwege Rabobanks beslissing zich volledig terug te trekken uit Rusland. Dit negatieve effect werd gedeeltelijk gecompenseerd door een vrijval van ongebruikte Covid-19-voorzieningen."

Per saldo stopte Rabobank 42 miljoen euro in de zogeheten stroppenpot. Vorig jaar was er nog een vrijval van 274 miljoen euro.

Verder meldde de bank een daling van de inkomsten met 3 procent. Zowel de rentebaten als de fee-inkomsten liepen op. De volatiele omgeving had een negatief effect op de waardering van aandelenbelangen en daarmee op de financiële resultaten, aldus Rabobank.

Door de combinatie van lagere inkomsten en hogere kosten steeg de cost/income ratio van 58,0 naar naar 63,5 procent.

Extra tijd

Eind 2021 kreeg Rabobank van De Nederlandsche Bank de opdracht om tekortkomingen in de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in haar Retail NL domein te verhelpen.

Daarvoor heeft Rabobank extra tijdig nodig en verzocht het DNB de deadline te verlengen. De bank wees op "het hoge tempo van sancties tegen Rusland, krappe arbeidsmarktomstandigheden en nieuwe regelgeving".

CEO Wiebe Draijer zei voorzichtig te blijven over de toekomst.