IEA: vraag naar olie stijgt door hoge gasprijzen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De vraag naar olie wordt aangejaagd door de hittegolven in Europa en het gebrek aan betaalbaar gas. Dit stelde het Internationaal Energieagentschap donderdag in haar maandrapport. "Een dreigende gascrisis in Europa jaagt nu al een substantieel vervangingsvraag van gas naar olie aan", zo schreef IEA. Elektriciteitscentrales zoeken naar alternatieve brandstoffen om aan de stijgende vraag naar elektriciteit toe kunnen voldoen, aldus het agentschap. Normaliter is de zomer een rustige periode, maar omdat de temperaturen zo hoog zijn, gebruiken veel mensen airco’s en andere verkoelende apparaten. En omdat Rusland de aanvoer van gas afknijpt, liggen de prijzen hoog. Dit dwingt elektriciteitscentrales en de zware industrie om naar alternatieven te zoeken. En die extra vraag naar olie valt in een toch al krappe markt, aldus het IEA. Het agentschap rekent voor dit jaar op een extra vraag van 380.000 vaten per dag. Daarmee komt de groei op 2,1 miljoen vaten per dag. De taxatie voor de vraag werd door IEA met 500.000 vaten per dag verhoogd, zowel voor dit als volgend jaar, naar respectievelijk 99,7 en 101,8 miljoen vaten per dag. Bron: ABM Financial News

