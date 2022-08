Beursblik: KBC Securities haalt PostNL van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft donderdag het advies voor PostNL verlaagd van Kopen naar Houden, terwijl het koersdoel van 3,90 naar 2,50 euro ging. Het advies werd verlaagd na de publicatie van de kwartaalresultaten door PostNL. KBC paste hierop het waarderingsmodel aan, wat resulteerde in een lagere voorziene EBIT van 149 miljoen euro voor 2022, aan de onderkant van de nieuwe bandbreedte van 145 tot 175 miljoen euro die PostNL hanteert. KBC ziet geen koersaanjagers op korte termijn, maar ziet wel risico's aan de horizon gloren. KBC wijst op een wijziging van de Belgische postwet of de lancering van Amazons Belgische webwinkel. Het aandeel PostNL daalde donderdag met 2 procent tot 2,33 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.