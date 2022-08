'Vrije kasstroom Aegon fors hoger dan verwacht' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een fors hogere vrije kasstroom geboekt, terwijl ook de operationele winst meer dan verwacht steeg. Dit oordeelde analist Jason Kalamboussis van ING donderdag. De operationele winst kwam in het tweede kwartaal uit op 538 miljoen euro tegen de door de consensus voorziene 483 miljoen euro. De kasstroom bedroeg 391 miljoen euro, waar 327 miljoen euro werd verwacht. "Zeer sterke resultaten", oordeelde de analist, "die de consensusverwachtingen over het algemeen ruimschoots overtroffen." Ten opzichte van de verwachtingen van ING waren de verschillen evenwel beperkter. "De cijfers bevestigen onze visie dat Aegon een veel hogere kasstroom kan realiseren, waardoor de outlook omhoog kon." Aegon verwacht dit jaar een operationele kapitaalaanwas van 1,4 miljard euro, waar eerder werd gemikt op 1,2 miljard euro. Ook verwacht de verzekeraar een totale vrije kasstroom over de periode 2021 tot 2023 van ten minste 2,2 miljard euro. Dat is beduidend meer dan de 1,4 tot 1,6 miljard euro waar tijdens een beleggersdag in 2020 nog op werd gerekend. ING handhaafde het koopadvies op Aegon met een koersdoel van 6,30 euro. Het aandeel Aegon schoot donderdagochtend 8,0 procent omhoog tot 4,81 euro. Bron: ABM Financial News

