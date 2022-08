Saxo ziet vertrouwen beleggers weer stijgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Nederlandse beleggers hebben weer wat meer vertrouwen gekregen in de ontwikkelingen op de beurs. Dat bleek donderdag uit een maandelijkse enquête van broker Saxo Bank. Beleggers van Saxo beoordelen het huidige beursklimaat deze maand met +0,49 op een schaal tussen -15 en +15. In juli werd het vertrouwen nog gepeild op -1,38 en in juni op +0,17. Het populairste aandeel is volgens Saxo Shell. Dat was in juli nog ASML. De toeleverancier van de halfgeleiderindustrie staat in augustus op de tweede plaats, gevolgd door ING en ASMI. ABN AMRO is het meest populaire aandeel in de AMX. De meeste beleggers willen af van Just Eat Takeaway. Ook Philips valt niet in de smaak bij de klanten van Saxo. De energiesector is voor de vierde maand op rij de populairste sector om in te investeren. Informatietechnologie en grondstoffen zijn ook in trek, aldus Saxo. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.