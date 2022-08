Beursblik: meevallende resultaten ForFarmers Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers heeft in de eerste jaarhelft beter gepresteerd dan verwacht dankzij de prestaties in de laatste maanden. Dit zegt analist Fernand de Boer van Degroof Petercam donderdag. "De meevaller is bemoedigend", aldus De Boer. Het tweede kwartaal liet verbetering zien ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar, doordat ForFarmers de hogere inkoopkosten kon doorberekenen. En dat is ook goed nieuws voor de brutomarge met het oog op de toekomst, vindt de analist. De aangepaste EBITDA van 43,1 miljoen euro was 6 procent hoger dan Degroof had voorzien. ForFarmers ging zelf uit van een lichte stijging. Daarentegen lag de nettowinst wel 4,5 procent lager dan verwacht. Verder noemde De Boer het een teleurstelling dat het aandeleninkoopprogramma niet werd hervat. Degroof Petercam heeft een koopadvies op ForFarmers met een koersdoel van 5,40 euro. Het aandeel daalt donderdag 4,9 procent naar 3,23 euro. Bron: ABM Financial News

