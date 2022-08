Deutsche Bank verhoogt koersdoel ABN AMRO met een euro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft donderdag naar aanleiding van de cijferrapportage van ABN AMRO eerder deze week het koersdoel verhoogd van 12,00 euro naar 13,00 euro. De Duitse bank zag evenwel geen aanleiding om het Houden advies te verhogen. Analist Benjamin Goy verhoogde de verwachtingen voor ABN AMRO, maar benadrukte ook dat hij voor een adviesverhoging eerst nog wil afwachten of de bank inderdaad de winstgevendheid kan opschroeven richting 2024. ABN AMRO kreeg goedkeuring van de ECB voor een aandeleninkoop van 250 miljoen euro, in geval van een mogelijke verkoop door NLFI. Deze laatste voorwaarde noemde Goy een verrassing, net als de slag om de arm in verband met de uitkomst van het geplande kostenbesparingsprogramma tot 2024. Ondanks operationele risico’s stelt Deutsche Bank zijn verwachtingen opwaarts bij vanwege de verwachting van lagere kredietverliezen, hogere vergoedingen en lagere kosten. Tot slot benadrukte de analist dat de waardering van de bank op basis van de koers-winstverhouding voor 2023 niet goedkoop is, afgezet tegen het sectorgemiddelde. Mocht ABN AMRO zijn doelstellingen voor 2024 evenwel behalen dan is de waardering “aantrekkelijk”. ABN AMRO sloot woensdag op een groene Amsterdamse beurs licht lager op 10,26 euro. Bron: ABM Financial News

