Thyssenkrupp verlaagt outlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Thyssenkrupp heeft de winstverwachtingen voor 2022 verlaagd, vanwege de impact van de hogere rentes. Dit maakte het Duitse industriële conglomeraat donderdagochtend bekend met de vrijgave van cijfers. In het afgelopen kwartaal bedroeg de aangepaste EBIT 721 miljoen euro tegen 266 miljoen euro een jaar eerder. De omzet steeg met 26 procent tot krap 11 miljard euro. Analisten mikten op een aangepaste EBIT van 705,4 miljoen euro bij een omzet van 10,5 miljard euro. De volumes bij de Europese staalactiviteiten waren wel lager, door tekorten en een zwakkere vraag, terwijl de omzet en order intake juist aantrok door de hogere prijzen. Onder de streep bedroeg de winst 76 miljoen euro, beduidend minder dan de 125 miljoen euro een jaar eerder. De forse terugval in de winst had vooral te maken met afschrijvingen als gevolg van de scherpe rentestijging. Als gevolg verwacht Thyssenkrupp dit jaar een hoge driecijferige nettowinst te boeken, terwijl eerder nog een winst van minstens 1 miljard euro werd voorzien. De andere doelen voor dit jaar werden gehandhaafd, waaronder een aangepaste EBIT van minstens 2 miljard euro. De vrije kasstroom, voorafgaand aan fusies en overnames, zal nog steeds circa 500 miljoen euro negatief zijn. Voorafgaand aan de oorlog in Oekraïne mikte Thyssenkrupp op een positieve kasstroom dit jaar, na jaren van uitstroom. Bron: ABM Financial News

