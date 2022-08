Kapitaalaanwas NN Group hoger dan voorzien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) NN Group heeft in het de eerste helft van 2022 meer kapitaal gegenereerd dan voorzien, terwijl de solvabiliteit onder druk stond. Dat maakte de verzekeraar donderdag voorbeurs bekend. Operationeel genereerde NN Group 899 miljoen euro aan kapitaal, tegen 780 miljoen euro een jaar eerder. Hiermee wist NN de verwachtingen van de zakenbanken Kepler Cheuvreux en Berenberg te overtreffen, die vooraf rekenden op respectievelijk 800 miljoen euro en 875 miljoen euro. Het operationeel resultaat daalde daarentegen juist van 1,12 miljard naar 983 miljoen euro. Dit was voornamelijk het gevolg van de stormen die Nederland in februari teisterden en de verkoop van NN Investment Partners aan zakenbank Goldman Sachs. De eerste jaarhelft leverde een nettowinst op van 2,01 miljard euro, ruim hoger dan de 1,41 miljard euro een jaar eerder. Deze stijging is voornamelijk te danken aan de verkoop van NN Investment Partners. Topman David Knibbe meldde in een toelichting dat de verzekeraar op koers ligt om zijn financiële- en strategische doelstellingen te realiseren. Eerder gaf NN aan om in 2023 1,5 miljard euro aan kapitaal te genereren. Berenberg wees erop dat dit in 2021 al lukte, toen er bijna 1,6 miljard euro in de boeken kwam. Vooralsnog is de impact van de macro-economische ontwikkelingen, zoals de scherpe stijging van de inflatie en de volatiliteit op de financiële markten, bescheiden, aldus Knibbe, die benadrukte dat de Nederlandse levensverzekeringstak hoofdverantwoordelijk was voor de stijging van de kapitaalaanwas. De solvabiliteit stond wel onder druk, met een daling van 213 procent, eind 2021, naar 196 procent eind juni dit jaar. Dit kwam volgens de topman doordat de sterke kapitaalaanwas teniet werd gedaan door de uitkering van een interimdividend en een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1 miljard euro, maar ook door de impact van de financiële markten. De Franse zakenbank Kepler Cheuvreux rekende ook op een daling van de solvabiliteit in de eerste helft van het jaar van 213 naar 201 procent, waarvan 9 procentpunt toe te schrijven zou zijn aan de impact van de financiële markten. Knibbe verwacht dat de kapitaalaanwas en het rendement op investeringen blijft profiteren van het stijgende renteklimaat. De verzekeraar kondigde een interimdividend aan van 1,00 euro per aandeel. Bron: ABM Financial News

