Shell neemt Britse zonneparken over

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft de plannen voor de overname van vier zonneparken in het Verenigd Koninkrijk bevestigd. Dit deed de energiereus woensdag. Shell wil 100MW aan nieuw te bouwen zonnecapaciteit kopen van Anesco. Zo wil Shell kunnen voldoen aan de vraag van Britse klanten naar hernieuwbare energie. Hoeveel er met de overname is gemoeid, meldde Shell niet. De parken worden ontwikkeld in North Wales, Chester, South Northamptonshire en North Lincolnshire. Shell wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Daarvoor zal het onder meer 25 miljard pond investeren in het Britse energiesysteem in de komende tien jaar. Bron: ABM Financial News

