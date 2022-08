Disney presteert beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Walt Disney heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, dankzij recordresultaten bij de themaparken en meer nieuwe abonnees dan verwacht bij de Disney+ streamingdienst. Dit bleek woensdag nabeurs na publicatie van de kwartaalcijfers van de entertainmentreus. CEO Bob Chapek schreef de sterke resultaten toe aan de prestaties van de binnenlandse themaparken, en de grote toename in het aantal kijkers naar live sport en de groei van het aantal abonnees bij de streamingdiensten. Disney kon het afgelopen kwartaal 14,4 miljoen nieuwe abonnees bijschrijven. Bijna alle nieuwe abonnees kwamen van buiten Noord-Amerika. Analisten rekenden vooraf op 10 miljoen nieuwe abonnees. Het concern kondigde tevens prijsverhogingen aan voor zijn streamingproducten in de VS. Disney boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 1,4 miljard dollar, ofwel 0,77 dollar per aandeel, in vergelijking met 918 miljoen dollar, ofwel 0,50 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg 26 procent tot 21,5 miljard dollar. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een omzet van 21 miljard dollar. Het aandeel Disney noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 5,7 procent hoger. Bron: ABM Financial News

