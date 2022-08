Wall Street hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 2,1 procent tot 4.210,21 punten, de Dow Jones index won 1,6 procent op 33.309,84 punten en de Nasdaq sloot 2,9 procent hoger op 12.854,80 punten.



De Amerikaanse aandelenmarkten noteerden woensdag hoger en haalden gedurende de tweede helft van de handelsdag steun uit hoopgevende Amerikaanse inflatiedata. Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat de consumentenprijzen in juli minder hard zijn gestegen. Op maandbasis maakte de inflatie een pas op de plaats, tegen een stijging van 1,3 procent in juni, terwijl deze op jaarbasis daalde van 9,1 procent naar 8,5 procent.

ING sprak van een meevaller. “Een zeldzaam positieve verrassing”, noemden zij het zelfs. "Maar de kerninflatie is lastiger", waarschuwt de bank, wijzend op de oplopende arbeidskosten, waardoor de kerninflatie in juli op 5,9 procent bleef. "Dit zorgt dat de Fed agressief blijft verkrappen."

“Echter de inflatie blijft ver verwijderd van de doelstelling, de economie voegde meer dan een half miljoen banen toe afgelopen maand en de economische groei lijkt in het derde kwartaal te herstellen”, schreef ING. Dan ontwikkelt de export zich per saldo ook goed en vormen voorraden een minder groot probleem, en dus ziet ING voldoende aanleiding voor de Fed om ook in september de rente met 75 basispunten te verhogen.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 0,2 procent. De marktindex steeg van 279,2 naar 279,8.

De euro/dollar noteerde op 1,0304. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0310 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0211 op de borden.



De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,6 procent hoger op 91,93 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse agentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de producentenprijzen en de wekelijkse steunaanvragen.

Bedrijfsnieuws

Elon Musk heeft in de afgelopen dagen voor bijna 7 miljard dollar aan aandelen Tesla verkocht. In een tweet legt Musk uit dat hij deze aandelen nu al verkocht, zodat hij, mocht hij gedwongen worden de aankoop van Twitter door te zetten, niet op dat moment uit noodzaak de aandelen moet verkopen. "Het is belangrijk om een noodverkoop te voorkomen", aldus Musk. Econoom Tom Simonts van KBC rekende vlot uit dat Musk in de afgelopen 10 maanden al voor 32 miljard dollar aan Tesla aandelen heeft verkocht. Twitter steeg ruim 3,0 procent. Tesla won circa 3,5 procent.

Videogamebedrijf Roblox steeg circa 1,0 procent ondanks teleurstellende kwartaalcijfers.

Coinbase won circa 7,0 procent, hoewel het Amerikaanse cryptoplatform in het tweede kwartaal 1,1 miljard dollar, ofwel 4,98 dollar per aandeel verloor, in vergelijking met een winst van 1,6 miljard dollar, ofwel 6,42 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet daalde van 2,2 miljard dollar naar 808 miljoen dollar.

Walmart wil een videostreamingservice toevoegen aan zijn ledenprogramma. Het aandeel noteerde fractioneel hoger.