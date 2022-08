Huizenprijzen in tweede kwartaal minder hard gestegen

(ABM FN-Dow Jones) De woningprijzen in Nederland zijn in het tweede kwartaal minder hard gestegen en er werden minder woningen verkocht. Dit meldde het Kadaster woensdag in zijn kwartaalbericht.

Een woning kostte het afgelopen kwartaal gemiddeld 17 procent meer dan vorig jaar, met een gemiddelde woningprijs van 429.000 euro. Ten opzichte van het eerste kwartaal dit jaar steeg de gemiddelde prijs met minder dan 1 procent toe.

De prijs van bestaande koopwoningen steeg in het tweede kwartaal op jaarbasis met 18,4 procent, tegen 20,3 procent in het eerste kwartaal.

Daarnaast constateerde het Kadaster een afvlakking van de prijsstijging gedurende het verloop van het kwartaal. In april bedroeg de stijging 19,7 procent en in mei en juni respectievelijk 18,8 procent en 16,7 procent.

In de provincie Flevoland was de stijging op jaarbasis met 21,7 procent het sterkst. In Zeeland werd de kleinste stijging geregistreerd. Daar stegen de woningprijzen met 16 procent.

In totaal wisselden in het tweede kwartaal 47.382 woningen van eigenaar, wat 10,2 procent minder was dan in dezelfde periode vorig jaar. "Van alle tweede kwartalen sinds 2015 had dit tweede kwartaal de minste transacties", aldus het Kadaster.

"De huidige ontwikkelingen zijn de voorbode van een rustigere woningmarkt: minder transacties, gevolgd door een minder harde prijsstijging", concludeerde het openbaar register.