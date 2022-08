Europese beurzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten na een meevallend macrocijfer uit de VS. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,9 procent tot 439,88 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,2 procent op 13.700,93 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,5 procent op 6.523,44 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,3 procent hoger op 7.507,11 punten. De Europese aandelenmarkten vonden steun in hoopgevende Amerikaanse inflatiedata. Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat de consumentenprijzen in juli minder hard zijn gestegen. Op maandbasis maakte de inflatie een pas op de plaats, tegen een stijging van 1,3 procent in juni, terwijl de inflatie op jaarbasis daalde van 9,1 procent naar 8,5 procent. "Hoopgevend, dat de piek voorbij is", zei analist Philip Marey van Rabobank. De volgende rentevergadering van de Fed in september is nog ver weg en er komen nog meer cijfers aan, maar met de cijfers van vandaag neemt de speculatie op een renteverhoging van 75 basispunten vermoedelijk af en rekent de markt weer meer op 50 basispunten, denkt Marey. "Dat is relatief agressief, maar niet te agressief." Op macro-economisch vlak werd in Europa bekend dat de Duitse inflatie in juli is uitgekomen op 7,5 procent, tegen 7,6 procent een maand eerder De inflatiecijfers deden de dollar dalen. De euro/dollar noteerde op 1,0349. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0212 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0211 op de borden. Olie noteerde woensdag 0,4 procent lager, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse agentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen. Bedrijfsnieuws De Belgische verzekeraar Ageas kwam met veel betere cijfers dan verwacht en zag dit beloond met een koerswinst van circa 2,0 procent. Donderdag staan de Nederlandse verzekeraars Aegon en NN op de agenda. Vandaag wonnen die aandelen 1,4 en 1,1 procent. De uitblinker in Amsterdam was Ahold Delhaize, dat met sterke resultaten kwam en de winstverwachting voor heel 2022 verhoogde. De IPO van Bol.com werd opgeschort. Ahold Delhaize steeg 7,5 procent. Deliveroo liet een omzetstijging zien, maar zag ook het verlies oplopen. Verder kondigde de maaltijdbezorger een aandeleninkoopprogramma aan en het vermoedelijke vertrek uit Nederland. Het aandeel Deliveroo won ruim 7,0 procent. In Parijs steeg Alstom 6,0 procent, Unibail-Rodamco-Westfield steeg 4,0 procent en Sanofi verloor 7,5 procent. In Frankfurt ging Zalando aan kop met een winst van ruim 6,0 procent. Puma steeg bijna 5,0 procent en Hellofresh won 4,0 procent. E.ON noteerde ruim 2,0 procent hoger. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 2,0 procent hoger op 4.205,95 punten. De Dow Jones index steeg 1,7 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde zelfs 2,6 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

