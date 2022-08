Ahold en Amerikaanse inflatie jagen AEX hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dankzij een meevallend inflatiecijfers uit de Verenigde Staten hoger gesloten.

De AEX eindigde een procent hoger op 724,27 punten.

De markt was eigenlijk de hele dag in afwachting van het cijfer uit de VS, en dat leverde volgens ING “een zeldzaam positieve verrassing” op.

De consumentenprijzen maakten afgelopen maand een pas op de plaats op maandbasis, na een stijging van 1,3 procent in juni. Op jaarbasis stegen de prijzen met 8,5 procent, tegen 9,1 procent een maand eerder.

De kerninflatie, dat wil zeggen gecorrigeerd voor voedsel- en energieprijzen, bedroeg in juli 0,3 procent op maandbasis. Op jaarbasis kwam de kerninflatie uit op 5,9 procent tegen eveneens 5,9 procent een maand eerder.

De verwachting voor de inflatie lag op maandbasis op 0,2 procent. De verwachting voor de kerninflatie lag op 0,5 procent.

"Hoopgevend, dat de piek voorbij is, zo lijkt het nu", aldus Rabobank. Analisten van de bank denken dat de Federal Reserve in september de rente niet nog eens met 75, maar met 50 basispunten zal verhogen. "Dat is relatief agressief, maar niet te agressief."

“Maar de inflatie blijft ver verwijderd van de doelstelling, de economie voegde meer dan een half miljoen banen toe afgelopen maand en de economische groei lijkt in het derde kwartaal te herstellen", schreef ING, die rekent op een renteverhoging van 75 basispunten in september.

Beide banken waarschuwen echter dat er nog een hele serie cijfers in aantocht is, waaronder een banenrapport en een nieuw inflatiecijfer, alvorens de Fed weer een nieuw rentebesluit neemt.

De dollar stond na het inflatiecijfer onder druk en de Amerikaanse tienjaarsrente daalde naar 2,756 procent.

Olie werd circa een procent goedkoper.

Stijgers en dalers

In de AEX was Ahold Delhaize de uitblinker na cijfers. Het aandeel steeg liefst 7,6 procent. De verwachtingen voor de winst per aandeel en vrije kasstroom werden verhoogd. Daarnaast werd ook de beursgang van Bol.com opgeschort, zoals verwacht. Volgens Jefferies overtrof Ahold met de cijfers de verwachtingen in de markt. Degroof Petercam sprak van sterke resultaten.

Unibail deed het ook goed met een koersstijging van 4,2 procent en sectorgenoten Besi en ASMI wonnen 4,2 en 3,7 procent.

De grootste daler in de hoofdindex was KPN met een verlies van 1,7 procent.

In de AMX ging Aalberts aan de leiding met een winst van 4,4 procent en WDP won 4,1 procent na een koopaanbeveling van Kepler Cheuvreux. CTP, een sectorgenoot van WDP, won 3,3 procent. CTP kwam voorbeurs met cijfers. ING sprak van een sterke eerste jaarhelft.

ABN AMRO verloor uiteindelijk 0,3 procent. Toch werden de cijfers van ABN door analisten als meevallend beschouwd. Verrassend was dat er meer winst werd geboekt dan in dezelfde periode een jaar eerder. KBC Securities zag zelfs ruimte het advies te verhogen naar Kopen, al werd het koersdoel wel verlaagd van 14,75 naar 13,80 euro en Jefferies merkte op dat zowel het interimdividend als de aandeleninkoop van ABN hoger uitvielen dan verwacht.

Corbion, dat net als CTP met cijfers kwam, daalde 2,4 procent. Dat is een stuk gematigder dan het dubbelcijferige koersverlies dat vanochtend nog werd geleden. Analisten waren te spreken over wat Corbion presenteerde, ondanks dat de outlook voor de marge iets werd verlaagd.

Bij de kleinere aandelen won Fastned, dat morgen met cijfers komt, 7,9 procent. Majorel werd 4,7 procent duurder. Acomo leed 1,4 procent verlies.

Wall Street

Ook op Wall Street overheerst het optimisme. De S&P500 index steeg 2,0 procent en de Nasdaq werd 2,6 procent duurder.