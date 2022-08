'Amerikaanse inflatie zeldzame meevaller' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De daling van de Amerikaanse inflatie van 9,1 naar 8,5 procent is een meevaller. Dit stelden analisten van ING woensdag. "Een zeldzaam positieve verrassing", noemden zij het zelfs, te danken aan lagere brandstofprijzen en vliegtickets. Maar ook kleding en educatie werd goedkoper. En nu de benzine ook in augustus goedkoper wordt, daalt deze maand de inflatie vermoedelijk opnieuw, aldus ING. "Maar de kerninflatie is lastiger", waarschuwt de bank, wijzend op de oplopende arbeidskosten, waardoor de kerninflatie in juli op 5,9 procent bleef. "Dit zorgt dat de Fed agressief blijft verkrappen." Maar voordat de Fed in september een nieuw rentebesluit neemt, komen er nog veel cijfers voorbij, zoals een banenrapport en een nieuw inflatiecijfer. "Echter de inflatie blijft ver verwijderd van de doelstelling, de economie voegde meer dan een half miljoen banen toe afgelopen maand en de economische groei lijkt in het derde kwartaal re herstellen", schreef ING. Dan ontwikkelt de export zich per saldo ook goed en vormen voorraden een minder groot probleem, en dus ziet ING voldoende aanleiding voor de Fed om ook in september de rente met 75 basispunten te verhogen. De Amerikaanse tienjaarsrente daalt woensdagmiddag naar 2,722 procent. De euro/dollar handelt op 1,0316. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.