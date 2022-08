Amerikaanse futures schieten omhoog na inflatiecijfer

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten gaan woensdag stevig hoger openen, na meevallende inflatiecijfers.

De future op de S&P noteert 1,7 procent hoger en de Nasdaq lijkt zelfs 2,4 procent hoger van start te gaan.

De consumentenprijzen maakten afgelopen maand een pas op de plaats op maandbasis, na een stijging van 1,3 procent in juni. Op jaarbasis stegen de prijzen met 8,5 procent, tegen 9,1 procent een maand eerder.

"Hoopgevend, dat de piek voorbij is, zo lijkt het nu", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank.

Dat is vooral te danken aan de daling van de energieprijzen, maar ook bijvoorbeeld tweedehandsauto's werden iets goedkoper, merkte de analist op.

De kerninflatie, dat wil zeggen gecorrigeerd voor voedsel- en energieprijzen, bedroeg in juli 0,3 procent op maandbasis. Op jaarbasis kwam de kerninflatie uit op 5,9 procent tegen eveneens 5,9 procent een maand eerder.

En bij de kernprijzen zit "het addertje onder het gras", volgens Rabobank, want hoe snel gaat deze naar beneden. Weer naar de 2 procent wordt een grote uitdaging voor de Federal Reserve, voorziet Marey.

Het grootste probleem is de krapte op de arbeidsmarkt. "De participatie blijft achter, met name ouderen komen niet meer terug naar de arbeidsmarkt. Dit is de aanbodzijde. Als die herstelt, dan neemt de loondruk af en dan daalt ook de kerninflatie", aldus Marey.

Immigratie is daarvoor wellicht een oplossing, maar dat ligt dan weer gevoelig, voegt hij toe.

De volgende rentevergadering van de Fed in september is nog ver weg en er komen nog meer cijfers aan, maar met de cijfers van vandaag neemt de speculatie op een renteverhoging van 75 basispunten vermoedelijk af en rekent de markt weer meer op 50 basispunten, denkt Marey. "Dat is relatief agressief, maar niet te agressief."

In China steeg de inflatie in juli van 2,5 naar 2,7 procent. De producentenprijzen namen met 4,2 procent toe, wat beduidend minder is dan de 6,1 procent een maand eerder. In beide gevallen was het cijfer lager dan economen hadden voorzien.

De euro/dollar handelt op 1,0327 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 2,717 procent.

Olie maakt een pas op de plaats. Later vanmiddag staan de wekelijkse olievoorraden in de VS nog op de agenda.

Bedrijfsnieuws

Elon Musk heeft in de afgelopen dagen voor bijna 7 miljard dollar aan aandelen Tesla verkocht. In een tweet legt Musk uit dat hij deze aandelen nu al verkocht, zodat hij, mocht hij gedwongen worden de aankoop van Twitter door te zetten, niet op dat moment uit noodzaak de aandelen moet verkopen. "Het is belangrijk om een noodverkoop te voorkomen", aldus Musk. Econoom Tom Simonts van KBC rekende vlot uit dat Musk in de afgelopen 10 maanden al voor 32 miljard dollar aan Tesla aandelen heeft verkocht. Het aandeel Twitter lijkt ruim 3 procent hoger te gaan openen, en ook Tesla stijgt zelfs 4,5 procent voorbeurs.

Nabeurs verschijnen nog de cijfers van Disney. Dit aandeel lijkt 2,7 procent hoger te gaan openen.

Slotstanden

De Dow Jones index sloot dinsdag 0,2 procent lager op 32.774,41 punten en de breder samengestelde S&P500 index verloor 0,4 procent op 4.122,47 punten. De Nasdaq leverde gisteren 1,2 procent in op 12.493,93 punten.