Beursblik: inflatiecijfer VS biedt hoop

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse inflatiecijfers vielen niet tegen. Dit zegt marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News. "Hoopgevend, dat de piek voorbij is, zo lijkt het nu", aldus Marey. Dat is vooral te danken aan de daling van de energieprijzen, maar ook bijvoorbeeld tweedehandsauto's werden iets goedkoper, merkte de analist op. "Er zijn prijsdalingen aan de gang", vatte hij samen. Maar de voedselprijzen stegen gewoon door waardoor de kerninflatie op 5,9 procent bleef. En bij de kernprijzen zit "het addertje onder het gras", volgens Rabobank, want hoe snel gaat deze naar beneden. Weer naar de 2 procent wordt een grote uitdaging voor de Federal Reserve, voorziet Marey. Het grootste probleem is de krapte op de arbeidsmarkt. "De participatie blijft achter, met name ouderen komen niet meer terug naar de arbeidsmarkt. Dit is de aanbodzijde. Als die herstelt, dan neemt de loondruk af en dan daalt ook de kerninflatie", aldus Marey. Immigratie is daarvoor wellicht een oplossing, maar dat ligt dan weer gevoelig, voegt hij toe. De volgende rentevergadering van de Fed in september is nog ver weg en er komen nog meer cijfers aan, maar met de cijfers van vandaag neemt de speculatie op een renteverhoging van 75 basispunten vermoedelijk af en rekent de markt weer meer op 50 basispunten, denkt Marey. "Dat is relatief agressief, maar niet te agressief." Bron: ABM Financial News

