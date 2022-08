Europese beleggers wachten op Amerikaanse inflatie

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen blijven dinsdag dicht bij huis in afwachting van een belangrijk Amerikaans inflatiecijfer.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde rond lunchtijd fractioneel hoger op 436,00 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,2 procent op 13.557,55 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,1 procent op 6.485,38 punten. De Britse FTSE 100 noteerde fractioneel hoger op 7.490,95 punten.

"Valt het [Amerikaanse inflatie]cijfer hoger uit, dan kan dat de angst voor een scherpe stijging van de rentes aanwakkeren, zeker na het sterke banenrapport van afgelopen vrijdag", zo waarschuwde analist Joshua Mahony van IG.

Eerder vandaag werd de inflatie in Duitsland al bevestigd op 7,5 procent. Dat is wel nipt minder dan de 7,6 procent in juni.

In China steeg de inflatie in juli van 2,5 naar 2,7 procent. De producentenprijzen namen met 4,2 procent toe, wat beduidend minder is dan de 6,1 procent een maand eerder. In beide gevallen was het cijfer lager dan economen hadden voorzien.

De euro/dollar handelt op 1,0225. En de Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 2,777 procent.

De agenda verder vandaag is vrijwel leeg. Wel staan de Amerikaanse olievoorraden nog op de rol. De olieprijs daalt bijna een procent.

Bedrijven

Veel bedrijfsnieuws was er vandaag niet.

De Belgische verzekeraar Ageas kwam met veel betere cijfers dan verwacht en zag dit beloond met een koerswinst van 2,0 procent. Donderdag staan de Nederlandse verzekeraars Aegon en NN op de agenda. Vandaag winnen die aandelen 1,3 en 1,2 procent.

De uitblinker in Amsterdam was Ahold Delhaize, dat met sterke resultaten kwam en de winstverwachting voor heel 2022 verhoogde. De IPO van Bol.com werd opgeschort. Ahold Delhaize steeg 7,6 procent.

En in Amsterdam werden de cijfers van ABN AMRO ook goed ontvangen. De bank werd 1,5 procent duurder, nadat de winst een stuk hoger uitviel dan voorzien.

Deliveroo liet een omzetstijging zien, maar zag ook het verlies oplopen. Verder kondigde de maaltijdbezorger een aandeleninkoopprogramma aan en het vermoedelijke vertrek uit Nederland. Het aandeel Deliveroo wint ruim 4 procent.

In Parijs wint Alstom 3,3 procent en Engie 2,0 procent. Sanofi levert 2,8 procent in.

In Frankfurt gaat Continental aan de leiding met een koerswinst van 1,9 procent. De verzekeraars Hannover Rueck en Munich Re winnen 1,7 en 1,2 procent. De grootste daler op de Duitse beurs is Daimler Trucks met een verlies van 1,6 procent. Adidas levert 1,5 procent in.

Futures

De Amerikaanse aandelenmarkten lijken woensdag met winst te gaan openen. Futures op de S&P noteren 0,2 procent in het groen en die voor de Nasdaq op 0,3 procent.