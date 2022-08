Beursblik: Barclays start volgen Aperam met verkoopadvies

(ABM FN-Dow Jones) Barclays is woensdag gestart met het volgen van Aperam met een Onderwogen advies en een koersdoel van 29,00 euro.

Analisten van de Britse bank zijn gestart met het volgen van de Europese roestvrijstaalsector. Zij verwachten dat op korte termijn prijsdruk in de sector de aandelenkoersen ook zal drukken. "We zitten nog altijd in een vroege fase van een groeivertraging en staalaandelen presteren in dergelijke fases meestal niet bovengemiddeld goed“, aldus de analisten.

Volgens Barclays is bij veel staalaandelen al een recessie ingeprijsd. "Het is daarom belangrijk om selectief te zijn, waarbij we de voorkeur geven aan bedrijven met lage energiekosten, blootstelling aan de VS en de potentie om op eigen kracht te groeien", aldus Barclays. Aperam heeft vooral blootstelling aan Europa en Brazilië en daar zijn de risico’s volgens de bank groter dan in de VS.

Barclays heeft een Overwogen advies geplakt op Outokumpu en een Gelijkgewogen advies op Acerinox. Het aandeel Aperam steeg vanochtend met 0,4 procent tot 30,79 euro.