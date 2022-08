Beursblik: Corbion presteert boven verwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Corbion heeft in het tweede kwartaal op de meeste fronten goed gepresteerd, maar de lagere margeverwachting is een tegenvaller. Dit stelden analisten van ING woensdag. De resultaten van Corion vielen in het tweede kwartaal hoger uit dan verwacht, en die meevaller was breedgedragen, waardoor de omzetoutlook voor dit jaar ook omhoog kon. Maar de margeverwachting werd juist verlaagd, aldus ING. En de bank wees ook op de negatieve vrije kasstroom, als gevolg van een hoger werkkapitaal en meer investeringen, en de opgelopen schuldratio. ING heeft een Houden advies met een koersdoel van 38,11 euro. Het aandeel Corbion daalt woensdag met 3,7 procent naar 31,52 euro, maar eerder vanochtend noteerde het aandeel nog op 29,16 euro. Bron: ABM Financial News

