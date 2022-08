Beursblik: sterke jaarhelft CTP Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft een sterk halfjaar achter de rug. Dit oordeelde analist Francesca Ferragina van ING woensdag. De cijfers waren over het algemeen licht beter dan waar ING op mikte. De inkomsten stegen onder meer met 44,2 procent, terwijl de autonome groei ook sterk was met 4,3 procent, aldus de analist. 40 tot 50 procent van de contracten zullen beschermd zijn tegen de inflatie, zo merkte Ferragina bovendien op. Verder zag de analist de waarde van de portefeuille met 25 procent stijgen tot 10,4 miljard euro, aangejaagd door een positieve herwaardering van projecten in de ontwikkelfase. ING handhaafde het koopadvies op CTP met een koersdoel van 21,00 euro. Het aandeel steeg woensdag met 0,8 procent tot 12,20 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.